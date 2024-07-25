"أحدهم عاد بأمر من الرئيس".. لاعبون قرروا العودة من الاعتزال قبل ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثارت تصريحات أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، جدلا واسعا، وقال الأول إنه سيلتحق بأحد أندية الدوري المصري الموسم المقبل، وإنه لم يعتزل كرة القدم، إنما حصل على فترة راحة لمدة 10 سنوات.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها، باتخاذ لاعب معتزل قرار العودة مرة أخرى إلى ممارسة كرة قدم، ولكن الشائع يكون باعتزال اللعب الدولي والعودة إذا كان المنتخب في حاجة إليه، مثلما حدث مع أسطورة البرازيل رونالدينيو الذي غاب عن نهائيات كأس العالم جنوب أفريقيا 2010، لكنه عاد وواجه الأرجنتين في 2011.

وكان تعرض الهولندي يوهان كرويف أسطورة أياكس أمستردام ومنتخب هولندا، لعملية نصب في إسبانيا، سببا في عودته من الاعتزال، عام 1979 ضمن صفوف لوس أنجلوس الأمريكي، ثم واشنطن ديبلوماتس عام 1980، ثم ليفانتي الإسباني 1981، وفي نفس العام عاد مرة أخرى إلى أياكس، وأنهى مسيرته في فينورد روتردام موسم 1983-1984.

وفي القارة الأفريقية، عاد الكاميروني روجيه ميلا من الاعتزال بأمر من الرئيس بول بيا، وقاد منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم، ليصبح أول منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز، وفي عام 1994 أصبح ميلا أكبر لاعب يشارك في كأس العالم، حتى تم كسر هذا الرقم عام 2014.

اللاعب الآخر هو الهولندي مارك أوفر مارس، الذي اعتزل في 2004 بعد مسيرة طويلة مع أياكس أمستردام وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، وبعد 4 سنوات قرر العودة عبر النادي الذي بدأ فيه "جو أهيد إيجلز"، لمساعدته في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الهولندي.

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