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55 لاعب ولاعبة يمثلون مصر فى بارالمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 25 يوليو 2024 04:20 م

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تشارك في بارالمبياد باريس الذى ينطلق في الفترة من 26 أغسطس حتى 11 سبتمبر المقبل.

وتشارك مصر في الدورة البارالمبية ببعثة قوامها 55 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات مختلفة.

يذكر أن مصر شاركت في دورة الألعاب البارالمبية خلال 12 دورة سابقة منذ عام 1976، وحققت مصر خلالها 184 ميدالية متنوعة، مقسمة الى 49 ذهبية،  8 فضية، 67 برونزية.

والتقطت البعثة المصرية البارالمبية، الصورة الرسمية للبعثة  أمس في العلمين الجديدة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و تزامنا مع مهرجان العلمين الذى يستمر حتى 30 أغسطس

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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