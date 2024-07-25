شكرا لقرائتكم خبر عن 55 لاعب ولاعبة يمثلون مصر فى بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تشارك في بارالمبياد باريس الذى ينطلق في الفترة من 26 أغسطس حتى 11 سبتمبر المقبل.

وتشارك مصر في الدورة البارالمبية ببعثة قوامها 55 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات مختلفة.

يذكر أن مصر شاركت في دورة الألعاب البارالمبية خلال 12 دورة سابقة منذ عام 1976، وحققت مصر خلالها 184 ميدالية متنوعة، مقسمة الى 49 ذهبية، 8 فضية، 67 برونزية.

والتقطت البعثة المصرية البارالمبية، الصورة الرسمية للبعثة أمس في العلمين الجديدة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة تزامنا مع مهرجان العلمين الذى يستمر حتى 30 أغسطس