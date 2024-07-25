شكرا لقرائتكم خبر عن موقف كولر من عروض احتراف محمد عبد المنعم فى الصيف الحالي والان مع تفاصيل الخبر

يرفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام عدة أندية خارجية بالتعاقد معه، آخرها نادي بولونيا الإيطالي.

ويتحفظ كولر على فكرة رحيل عبد المنعم باعتباره أحد أهم المدافعين في مصر وإفريقيا وليس الأهلي فقط، ومن الصعب تعويضه بلاعب يملك نفس إمكانيات، من حيث القيام بواجبات مركزه ومعها تحضير الهجمة من أسفل بالشكل الأمثل، بخلاف مستواه الثابت ويضع ضمن خطته لبناء فريق قوي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

ورغم ترحيب عبد المنعم ورغبته في خوض تجربة الاحتراف، إلا أن كولر يتحفظ على رحيله وطالب الإدارة بالإبقاء عليه، وفي حال تمسك اللاعب بموقفه سيكون مضطرا للرضوخ لطلبه ويكلف إدارة النادي بالتعاقد مع مدافع جديد بنفس إمكانيات عبد المنعم.

تلقى مسئولو الأهلي موافقة من نظرائهم في الخلود السعودي بالموافقة على طلبهم بتأجيل إنضمام المالي آليو ديانج لما بعد مباراة المصري غداً في الدوري ، وأكد مسئولو االنادي السعودي على أن اللاعب سيُغادر القاهرة يوم 27 يوليو الجاري للانضمام للنادي السعودي لبدء تجربة الإعارة التي تستمر موسماً مقابل 600 ألف دولار.

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.