شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. فهيد الديحاني صاحب أول تتويج أولمبي في تاريخ الكويت والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية الذهبية التي حصدها البطل الكويتي فهيد الديحاني في أولمبياد ريو دي جانيرو.

كتب الكويتي فهد الديحاني، اسمه بحروف ذهبية بعدما نجح في التتويج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل 2016، عن مسابقة الرماية "دبل تراب".

وكان الديحاني، والذي يلعب براية العلم الأولمبي، حصل على الميدالية البرونزية لرجال الحفرة المزدوجة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2000، وكانت الميدالية الأولى للكويت في تاريخ مشاركتها بالأولمبياد.

خلال منافسات ألعاب القوى في أولمبياد لندن 2012 شارك الديحاني في فعاليتي رماية "دبل تراب" و"التراب"، فخسر الأولى في جولة تمايز وحل في المرتبة الرابعة، بسبب تعرض سلاحه للكسر، فيما نجح في الثانية بنيل الميدالية البرونزية.

ومنح من أمير دولة الكويت "وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى" في 12 اغسطس 2012.

وشارك الديحاني في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 ضمن فريق الأولمبيين المستقلين في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.