شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: تعادلنا مع الدومينيكان لا يعنى خروجنا .. ولاعبونا مازال لديهم الأفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مراد - حسن السعدنيالخميس، 25 يوليو 2024 05:19 م
واشار ميكالي انه واللاعبين سيقاتلون من اجل الدفاع عن الأحلام الأولمبية ولا يزال أمامنا جولتين ونحن لم نخسر الجولة الأولي ، واطالب جماهير مصر باستمرار الدعم والتشجيع والقادم سيكون افضل
تشارك مصر في عدد 22 رياضة اولمبياد باريس، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.
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