شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: تعادلنا مع الدومينيكان لا يعنى خروجنا .. ولاعبونا مازال لديهم الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

وتابع قائلا : حقا صادفنا سوء حظ كبير في مباراة الدومينيكان رغم أننا لم نقدم أدائنا المعهود ولكن أنا أثق في اللاعبين لأنهم لايزال يمتلكون الأفضل من ذلك بكثير ربما تأثروا سلبيا بالأجواء المضغوطة لكنهم في الوقت نفسه لديهم من الإمكانات والقدرات ما يؤهلهم لتصحيح الأوضاع وتدارك الفرصة .. المنافسة لا تزال في الملعب ومثل هذه المناسبات الكبري تتسم بحمي البداية .

ويضيف ميكالي : الدومينيكان ليس منافسا سهلا كما يردد البعض فهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية ولاعبونا غاب عنهم التوفيق في اكثر من ٤ فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا .

واشار ميكالي انه واللاعبين سيقاتلون من اجل الدفاع عن الأحلام الأولمبية ولا يزال أمامنا جولتين ونحن لم نخسر الجولة الأولي ، واطالب جماهير مصر باستمرار الدعم والتشجيع والقادم سيكون افضل

تشارك مصر في عدد 22 رياضة اولمبياد باريس، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.