اخبار الرياضه

افتتاح الرخصة الأفريقية C ببورسعيد والأقصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الرخصة الأفريقية C ببورسعيد والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حسن السعدني

الخميس، 25 يوليو 2024 05:43 م

افتتحت صباح اليوم فعاليات الرخصة الأفريقية  C ببورسعيد  والأقصر تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة  جمال علام ، و إشراف  علاء نبيل المدير الفني للإتحاد والدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين.

افتتحت فعاليات الدورة C ببورسعيد  بحضور محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم  والدكتور ميمي عبد الرازق المشرف علي الدورة و الدكتور رائد حلمي و  إيهاب الجندي مقرر إدارة المدربين ،وبدأت المحاضرات النظري والعملي لـ60 متدرب علي مجموعتين.

كما افتتحت فعاليات الرخصة الافريقية  C بمدينة الأقصر  بحضور عادل فخرى مدير منطقة الاقصر لكرة القدم  والدكتور أشرف موسي المحاضر و الدكتور عماد سمير المحاضر ،و بدأت المحاضرات النظري والعملي لـ٣٠ متدرب حيث تستمر الدورتين لمدة 3 اشهر على 160 ساعة.

WhatsApp Image 2024-07-25 at 4.19.13 PM (1)

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2024-07-25 at 4.19.13 PM (2)

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2024-07-25 at 4.19.13 PM (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2024-07-25 at 4.19.13 PM

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements