شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الرخصة الأفريقية C ببورسعيد والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت صباح اليوم فعاليات الرخصة الأفريقية C ببورسعيد والأقصر تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، و إشراف علاء نبيل المدير الفني للإتحاد والدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين.

افتتحت فعاليات الدورة C ببورسعيد بحضور محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم والدكتور ميمي عبد الرازق المشرف علي الدورة و الدكتور رائد حلمي و إيهاب الجندي مقرر إدارة المدربين ،وبدأت المحاضرات النظري والعملي لـ60 متدرب علي مجموعتين.

كما افتتحت فعاليات الرخصة الافريقية C بمدينة الأقصر بحضور عادل فخرى مدير منطقة الاقصر لكرة القدم والدكتور أشرف موسي المحاضر و الدكتور عماد سمير المحاضر ،و بدأت المحاضرات النظري والعملي لـ٣٠ متدرب حيث تستمر الدورتين لمدة 3 اشهر على 160 ساعة.