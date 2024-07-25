شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. تعرف على منافس يسرى سامى بطل الجودو فى منافسات دور الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

اسفرت قرعة منافسات الجودو بدورة للألعاب الأولمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس عن مواجهة يسرى سامى لاعب المنتخب مع نظيره بطل منغوليا إنختايفان أريونبولد فى منافسات دور الـ32 من الدورة الأولمبية

ويشارك منتخب الجودو فى الأولمبياد بالثنائي يسرى سامى و عبدالرحمن عبدالغنى

وجاء جدول منافسات الجودو فى الأولمبياد كالتالى..

السبت 27 يوليو

11 صباحا.. يسرى سامى دور الـ 64

الثلاثاء 30 يوليو

11 صباحا ..عبدالرحمن عبد الغنى دور الـ 64

تشارك مصر في عدد 22 رياضة اولمبياد باريس، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.