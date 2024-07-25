موعد مباراة الزمالك وبيراميدز.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في التاسعة مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.