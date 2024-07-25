هل يكون الفرج الصفقة رقم 12 لـ نيوم ؟

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب سلمان الفرج، قائد الهلال السابق، من نادي نيوم، وهو أحد أندية دوري روشن السعودي في الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية سعودية ارتباط اسم الفرج بالانتقال إلى أكثر من ناد، بينها الغريم النصر، وأهلي جدة، ونيوم.

ومن جانبه، أعلن الهلال مطلع يوليو الجاري رحيل الفرج عن الفريق، فيما أكدت التقارير أن النادي اتفق مع لاعبه المخضرم على توفير عرض مناسب للحصول على الاستغناء.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "الجزيرة" اليوم الخميس أن الهلال ونيوم اتفقا بشكل رسمي على بيع ما تبقى من عقد الفرج بمبلغ مجز.

وأضافت "الفرج سيخضع للكشف الطبي عصر اليوم تمهيدا لتوقيع العقود بشكل رسمي والإعلان عن الصفقة".

ولم تكشف الصحيفة قيمة الصفقة، فيما أشارت "الشرق الأوسط" في وقت سابق إلى أن الفرج سيكون صاحب أغلى صفقة في تاريخ دوري يلو.

وسينضم الفرج إلى عدد من النجوم في نيوم، أبرزهم البرازيلي رومارينيو، والمصري أحمد حجازي، ثنائي اتحاد جدة السابق.

التعاقد مع مدرب قوي

نجحت إدارة نيوم في التعاقد مع واحد من أهم الأسماء التدريبية في الكرة السعودية في الـ 10 سنوات الماضية إلا وهو بريكليس شاموسكا، الذي لامس ذهب كأس خادم الحرمين الشريفين من قبل عندما نجح بالتتويج رفقة الفيصلي، وقاد التعاون للعودة في الموسم الماضي للبطولات الآسيوية.

كما قاد اثنين من كبار الكرة السعودية الهلال والشباب.. ورغم نجاح التونسي عفوان الغربي، في قيادة الفريق للتأهل لدوري يلو إلا أن الإدارة في نيوم أغرت شاموسكا بـ 10 ملايين دولار من أجل بناء فريق بطل قادر على التأهل السريع وقيادة المشروع الكبير.

نيوم

11 صفقة من العيار الثقيل

دعم كبير في موسم انتقالات فريد أثبت فيه نيوم بأنه أهم أرقام فترة الانتقالات الصيفية الحالية فنجح بامتياز في ضم (11) صفقة في الصيف الحالي حتى الآن فكانت المفاجأة الأولى البرازيلي رومارينهو، النجم الذي صنع التغيير في مواسم العميد الماضية اتحاد جدة، بعد نهاية فترته مع الفريق الجداوي، وزميله المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، بعد مسيرة كبيرة مع العديد من الأندية أخرها الاتحاد.

كما ضم أسماء واعدة في الكرة السعودية منها عباس الحسن، أسامة الخلف، عبدالملك العييري من التعاون والذي كان مطلبًا من كبار أندية دوري روشن، ودعم حراسة المرمى بمصطفى ملائكة صاحب التجارب المتعددة مع العديد من الأندية السعودية، وظهير أيسر الوحدة إسلام هوساوي، ولاعب الوسط رياض شراحيلي قادمًا من الشباب، إضافة إلى فهد الحربي، وألفا سيميدو المتألق مع الطائي في الموسم الماضي.

وأخيرا كانت المفاجأة السارة للفريق الذي يقع في منطقة تبوك هو المهاجم السنغالي مباي دياني، الذي سجل في الموسم قبل الماضي 23 هدف في الدوري التركي قبل أن ينجح في أن يكون هدافًا لدوري يلو في الموسم الماضي رفقة القادسية بتسجيل 26 هدف.