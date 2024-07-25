ناقد رياضي : منتخب الدومينيكان الأقل تصنيفًا بالأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ ابو عايد، أن نتيجة مباراة مصر أمام الدومينيكان كانت محبطة للغاية، خصوصا أن المنافس هو الأقل تصنيفًا في البطولة الأولمبية، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم.

وقال أبوعايد خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس : "منتخب مصر الأوليمبي لم يحظ بالاهتمام الكبير، ولم يتم تلبية مطالب روجيرو ميكالي، وكان يرغب في الرحيل عن المنتخب قبل انطلاق الاولمبياد، لولا تدخل وزير الرياضة، كنا متعاطفين مع المدرب ولاعبيه، والبداية محبطة، لكن نتمنى أن يتم تعديل المسار في المباريات المقبلة خصوصا اوزبكستان يوم السبت المقبل".

وأضاف: "منتخب المغرب يمتلك لاعبين مميزين، ولديهم جيل قوي من العناصر الشابة وسوف يكونوا في المنتخب الأول قريبا، وأين دور محمد بركات المشرف العام على المنتخب الاوليمبي، لم نسمع عنه أي تصريحات مطلقًا للمنتخب ومشاكله طوال الفترة الماضية.

وزاد: "عندما حصل تصويت في اتحاد الكرة على المدرب الاجنبي، رفض حازم وبركات ذلك، وطالبوا بأن يكون لهم الدور الاكبر باعتبارهم نجوم كرة قدم سابقين من اجل اختيار المدرب، وهناك ازمات كثيرة حدثت للمنتخبات في عهد المجلس الحالي، ويجب على هؤلاء أن يشعروا بالخجل من النتائج التي حدثت في عهدهم".