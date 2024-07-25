الشباب والرياضة تشارك بالعيد القومى للاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت مديرية الشباب والرياضة في احتفاليه العيد القومي ال٧٢ لمحافظه الإسكندريه

وذلك في إطار توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

بالمشاركة فى كافه الفعاليات القوميه و الوطنيه بالمحافظه وتمثيل وزاره الشباب والرياضة التمثيل المشرف و اللائق

شهد الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، فاعليات احتفالات العيد القومي ال٧٢ لمحافظة الإسكندرية التى نفذتها محافظه الاسكندرية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضة بالإسكندرية

وبمشاركة متميزة لنادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالاسكندرية في احتفاليه العيد القومي للاسكندرية الثاني والسبعون..

تضمنت فاعليات متعددة بدءت من أمام فندق المحروسه بعرض فني لطلائع مركز شباب الشلالات ومهرجان دراجات ناريه

وعند كوبري استانلي عرض فني لطلائع مركز شباب الحرية

وتم إعطاء شاره البدء لمهرجان للدراجات الهوائيه من نفق سبورتنج حتي السلسلة أمام مكتبه الاسكندرية وعند نقطه النهايه استقبل المهرجان طلائع مركز شباب سموحه بزيهم الفرعوني

واستمرت الفاعليات حتي وصلت الي عرض فني لطلائع مركز شباب سموحه أمام محكمه الاسكندريه وصولا الي مركز الكشافه البحريه

وانتهي الاحتفال عند النادي الرياضي البحري داخل شاطيء سيد درويش بعرض فني لفريق ذوي القدرات والهمم بمركز شباب النصر ،بمشاركة مايقرب من ٥ الاف مشارك من كافه الأعمار .

وفى تصريح خاص قالت الدكتوره صفاء الشريف شارك في الاحتفالات ٥٠٠ دراجه هوائية و ٢٥ دراجه ناريه

و توجهت سيادتها بالشكر للسادة رؤساء مجالس الادارات ومجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية كافه و الساده مديري تنفيذ الهيئات الشبابية والرياضية و السادة قيادات مديريه الشباب والرياضة والساده الزملاء بالمديرية والمجموعات الرياضية ..

تتألق عروس البحر الأبيض المتوسط كعادتها و تتباهى فوق سماء بحرها وتفخر بأبنائها وتاريخها الطويل في الثقافه والفنون ..