فريق هاس للفورميلا وان يضم السائق الفرنسي استيبان اوكون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فريق هاس لسباقات الفورميلا وان توقيع عقدا مع الفرنسي استيبان اوكون ليكون السائق الثاني للفريق اعتبارا من الموسم الجديد 2025 .

وكان فريق هاس قد اعلن الاسبوع الماضي انتهاء التعاقد مع سائقه الحالي كيفين ماجنسون بنهاية الموسم الحالي كما سينتقل السائق الاول للفريق نيكو هولكينبيرج الى فريق اودي اعتبارا من الموسم الجديد ليكون لدى فريق هاس فرصة التعاقد مع سائقين جديدين حيث تم اعلان التعاقد مع السائق الالماني نيكولاس بيرمان خلال الايام القليلة الماضية ليتبقى المقعد الثاني .

وجاء اعلان فريق هاس لسباقات الفورميلا وان عن التعاقد مع الفرنسي أستيبان أوكون سائق فريق ألبين حاليا والذي سبق له الفوز بلقب جائزة المجر الكبرى عام 2021 ليحسم الجدل بشأن السائق الثاني للفريق الامريكي في المواسم المقبلة .

وقال ايو كوماتسو المسئول عن فريق هاس في بيان صحفي : يسرنا بشكل كبير الاعلان عن ضم السائق الفرنسي أستيبان اوكون لفريقين اعتبارا من الموسم المقبل . لقد كنت متابعا لموهبته خلال السنوات الماضية حيث كنت اتابعه منذ فوزه بالبطولة الاوربية للفورميلا 3 عام 2014 ومنذ لك الحين ثبت اقدامه كسائق ممتاز وبعدها كمنافس في سباقات الفورميلا 1 .

واضاف كوماتسو : الخبرة التي اكتسبها خلال السنوات الماضية وايضا من خلال عمله مع شركة مصنعة كبيرة سيكون في مصلحتنا خلال السنوات القادمة . لقد كان من المهم وجود سائق صاحب خبرة مع الفريق في الموسم المقبل الى جانب الالماني اوليفر بيرمان الا ان استيبان اوكون 27 عاما فقط ولديه الكثير من الوقت لتحقيق الانجازات . اعتقد انه اصبح لدينا الان سائقين متحفزين للفوز و لديهم طموح كبير من اجل الانتصارات .