تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لأسوان استعداداً للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - إعتمد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان للموسم الجديد 2024 / 2025 بدورى المحترفين .

يضم تشكيل الجهاز الفنى لفريق أسوان كل من :

"محمود الشيمى عضو مجلس الإدارة مشرفا عاما على الكرة، محمد عنتر عضو مجلس الإدارة مديرا للتعاقدات، حسام عبد العال مديرا فنيا، حسام عبد الجواد مدربا عاما، هيثم الفيل مدربا، هيثم عبد الكريم مدربا، محمود حماد مدربا لحراس المرمى، خالد سعد - مخطط أحمال، مصطفى الشرقاوى مديرا إداريا، محمود سمكة إدارى، وليد عبد الظاهر أخصائى تأهيل، محمد عبد الموجود مدلك، أحمد مرسى مدلك، مصطفى حسين مدلك " .

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان إستعداداته لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد بملعبه بنادى أسوان الرياضى بأداء تدريباته بداية من مساء اليوم الخميس 25/7/2024 وعمل وإجراء القياسات البدنية للاعبين

وتواصل لجنة الكرة والتى تضم فى عضويتها سيف كثير عضو مجلس الإدارة وعلى راشد نجم أسوان السابق ومحمود الشيمى ومحمد عنتر مشاوراتها بالتنسيق مع المدير الفنى ومجلس الإدارة للإستقرار على مراحل إعداد الفريق وإختيار العناصر الفنية المرشحة للإنضمام لقائمة الفريق فى الموسم الجديد طبقا لرؤية الجهاز الفنى بما يساهم فى تكوين فريق يلبى تطلعات وطموحات جماهير أسوان من أجل المنافسة على الصعود والعودة للدورى الممتاز .

وأكد حسام عبد العال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بأن تولى المسئولية الفنية لنادى أسوان يمثل له تحديا جديدا لقدراته وخبراته كمدير فنى نظرا لشعبية وجماهيرية وإسم نادى أسوان وإرتباطه به منذ كان لاعبا ضمن صفوفه بالدورى الممتاز وعلينا أن نقدر ونسعى جميعا إدارة وجهاز ولاعبين وجماهير بأن نكون على قدر مسئولية تمثيل إسم نادى أسوان .

وأكد المستشار الدكتور/ الشافعى صالح على ثقة مجلس الإدارة ولجنة الكرة فى إختيارها للكابتن/ حسام عبد العال لتولى المسئولية مؤكدا على دور مجلس الإدارة فى التنسيق المستمر مع الجهاز الفنى لتوفير أدوات وأجواء ومتطلبات نجاح الفريق واللاعبين فى مهمتهم خلال الموسم الجديد فى ظل دعم ومساندة جماهير أسوان لفريقها المشهود لها بذلك على الدوام .

الجهاز الفني الجديد لأسوان

الجهاز الفني الجديد لأسوان