نجم الأرجنتين يصف مواجهة المغرب بـ "الفضيحة التاريخية"

ياسر رشاد - القاهرة - خسر منتخب الأرجنتين من نظيره المغربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات كرة القدم رجال بالجولة الأولى من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد سجل هدفًا في الدقيقة الأخيرة ضد المغرب، ليعدل النتيجة أمام أسود الأطلس بنتيجة هدفين لكل فريق وتتوقف المباراة بسبب شغب الجماهير.

وتم استئناف مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في الألعاب الأولمبية، بعد مضي أكثر من ساعة على توقفها بسبب اقتحام الجماهير لأرضية الملعب.

ومن جانبه، أبدى نيكولاس أوتاميندي، مدافع منتخب الأرجنتين، استيائه مما حدث في مباراة منتخب بلاده ضد منتحب المغرب في أولمبياد باريس 2024.

فضيحة تاريخية

وقال أوتاميندي، في تصريحات عبر شبكة “tyc” الأرجنتينية: "إنها فضيحة تاريخية، لم يحدث شيء كهذا من قبل، المغرب لم يرغب في لعب المباراة ونحن أيضا لم نرغب".

وأضاف: “لقد انتظرنا ساعة و40 دقيقة، لكن لم يخبرنا أحد بأي شيء بشأن المباراة، إنك تشعر بالعجز لأن ذلك يحدث في الألعاب الأولمبية”.

يتصدر منتخب العراق مجموعته في أولمبياد باريس 2024 بالتقاسم مع منتخب المغرب برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد في المركزين الثالث والرابع منتخبي الأرجنتين وأوكرانيا بدون رصيد من النقاط.

أحداث مباراة المغرب والأرجنتين

انطلقت المباراة في الرابعة عصرا، وسجلت المغرب هدفين والأرجنتين هدف، وفي الدقائق الأخيرة توقفت بسبب اجتياح بعض المشجعين أرضية الملعب بالتحديد في الدقيقة 106 بعد تسجيل هدف الأرجنتين الثاني، ليخرج الحكم من أرضية الملعب دون أن يعلن عن نهاية المباراة.

وتقرر اللجنة المنظمة بعد اجتماعها باستئناف المباراة لمدة 3 دقائق دون جمهور، كما أن الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين كان يحتمل إلغاؤه.

وبالفعل تم استئناف المباراة بعد ساعتين من التوقف، وبعد العودة لتقنية الفار، تقرر إلغاء هدف الأرجنتين الثاني، وينتهي اللقاء بفوز أسود الأطلس بهدفين لهدف.

تعليق ميسي على أحداث مباراة المغرب والأرجنتين

علق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق انتر ميامي الأمريكي علي أحداث مباراة منتخب بلاده مع المغرب في الأولمبياد، بكلمة مقتسبة، وذلك عبر حسابه الرسمي، وقال: “غير معقول”.