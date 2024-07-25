لافيينا يرعى فريق أبو كساة بالقسم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي، الإتفاق على عقود رعاية فريق أبو كساة أحد أندية الفيوم الذى ينافس بدورى القسم الثالث من خلال مشاركة لاعبو فريق النخبة بالنادى باسم هذا النادى فى المسابقة.

ووافق مجلس الإدارة على قرار الرعاية لزيادة احتكاك اللاعبين فى منافسات رسمية وفى مجموعة من اقوى مجموعات القسم الثالث ولفريق نافس أكثر من مرة للصعود للممتاز ب.

و من المقرر أن يشارك أبو كساة في المجموعة الرابعة التي تضم أندية الفيوم وبنى سويف ، ويعد الفريق أحد الفرق التي نافست على الصعود من قبل إلا أنها في الموسم الماضى لم يكن موفقا لهم ولم ينجحوا في المنافسة .

على جانب آخر، نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا فى التعاقد رسمياً مع محمد صبحي حارس مرمي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، مدربًا لحراس مرمى لاڤيينا .

كما تعاقد نادي لافيينا مع محمد العش لاعب رأس البر لمده 3 مواسم فى صفقة انتقال حر في حضور أحمد عثمان بليه وكيل اللاعب، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي لافيينا في الصعود لدورى الممتاز .

نجح نادى لاڤيينا فى التعاقد مع كريم عبد الحق جناح أيسر نادى الزمالك المعار لنادى الترسانة فى صفقة انتقال حر.

نجح نادي لافيينا بقيادة أحمد صلاح الذى ينافس بدورى المحترفين، في التعاقد مع يوسف الصعيدي لاعب وسط نادي سمنود، في صفقة انتقال حر .

أكد أحمد صلاح المدير الفني للافيينا أن بداية فترة الإعداد ستكون خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو المقبل ، مشيرا أنه يعكف خلال الفترة الحالية على دراسة احتياجات الفريق من التعاقد مع عدد من الصفقات السوبر من أجل المنافسة على الصعود للممتاز في الموسم الجديد .

وأضاف المدير الفني للافيينا أن هناك ورش عمل مع مدربين قطاع الناشئين طوال الفترة الماضية لوضع استراتيجية محددة للعمل خلال الموسم الجديد في ظل سعى الإدارة نحو الإستعانة بعدد من لاعبى القطاع للمشاركة مع الفريق الأول .

وشدد أحمد صلاح أن هناك دعم كبير من محمود الأسيوطى رئيس النادى مؤكدا أنه يدعم الجهاز الفني ويلبى كافة الطلبات من أجل تحقيق حلم الصعود .

واحتل لافيينا الموسم المنصرف المركز الرابع برصيد 48 نقطة بجدول ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

فريق لافيينا وفريق أبو كساة