مودرن سبورت يضم حارس حرس الحدود لمدة 3 مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مجلس ادارة نادي مودرن سبورت، في التعاقد مع كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود وذلك في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث مواسم وذلك بعد نهاية عقد اللاعب مع حرس الحدود بنهاية الموسم الحالي.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لمودرن سبورت عقب الجلسة التي جمعت اللاعب مع مسئولي مودرن سبورت وانتهت بتوقيع اللاعب علي عقود انضمامه للنادي لمدة ثلاث مواسم.

وساهم كريم عماد في صعود حرس الحدود للدوري الممتاز بعد موسم واحد من الهبوط لدوري المحترفين ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة من مسيرته الكروية بالانتقال لمودرن سبورت لمدة ثلاث مواسم بعد نهاية عقده مع حرس الحدود.

على جانب آخر، يعود فريق مودرن سبورت للتدريبات الجماعية غداً الجمعة ،عقب الراحة السلبية التي منحها طلعت يوسف المدير الفني للاعبين لمدة 4 أيام لتجنب الإرهاق والاصابات للاعبين.

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيرة زد أف سى ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة 9 مساء.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 50 نقطة.