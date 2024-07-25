النصر القاهري يستعد للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر فترة الإعداد، استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب تحت قيادة عبد الحميد علي ميدو، ويأمل فريق النصر للصعود لدوري المحترفين .

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول بنادي النصر علي وضع برنامج اعداد شامل خاص بالفريق من أجل الوقوف علي مستوي الاعبين.

وعقد ميدو جلسة خاصة مع الجهاز المعاون من أجل مناقشة بعض التعليمات الفنيه ووضع الخطط التدريبية للفريق خلال فترة الإعداد.

ويركز الجهاز الفني على الإعداد البدني العام خلال الأسبوع الجاري ثم العمل علي الإعداد الخاص لمدة اربع اسابيع والتي تشتمل على النواحي البدنية ورفع اللياقة والاحمال والمرونة قبل الدخول في مرحلة الإعداد للمباريات.

واكد مجلس إدارة النصر برئاسة المستشار اشرف لطفي علي توفير كامل الدعم للفريق الكروي خلال الموسم القادم من أجل تحقيق الهدف بالصعود لدوري المحترفين.