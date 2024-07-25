الترسانة يتعاقد مع 3 لاعبين استعداداً للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادي الترسانة في التعاقد مع أكثر من صفقة خلال الأيام الماضية من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي الترسانة في الصعود لدورى الممتاز .

وتعاقد نادي الترسانة رسمياً مع مصطفى عفروتو ظهير أيمن وى، ونادر رمضان مدافع وسط غزل المحلة، حسام البدرى ظهير أيسر مكادى .

ويأمل جمعة مشهور المدير الفني للفريق في بناء فريق قوى قادر على المنافسة من دورى المحترفين للأضواء في ظل الأجواء المتوفرة داخل قلعة الشواكيش .

ويرغب "مشهور" في الإطاحة بعدد كبير من اللاعبين من أجل التعاقد مع صفقات جديدة للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء في ظل المنافسة الشرسة التي ستشهدها دورى المحترفين في العام المقبل .

واللاعبون هم " حازم الشامي – محمد سامي – بلال عارف – يوسف علي – ميدو العطار – أحمد حمزاوي – حسن الشاذلي – محمد يوسف النيجيري " .

وتأهل الترسانة الموسم المنقضى لدورى المحترفين بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ب ، إلا أنه فشل فى الصعود لدورى الأضواء بعدما احتل مؤخرة ترتيب دورة الترقى .