الفحيحيل الكويتي يُجهز الإتحاد السكندري لموقعة انبى فى الدورى

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الكروى الأول بنادي الإتحاد السكندري تحت قيادة مديره الفني "احمد سارى" فى السابعة مساء اليوم مباراة ودية على ملاعب النادى بسموحه امام الفحيحيل الكويتي استعدادًا لموقعة انبى فى الدورى المصرى والمقرر لها استاد الإسكندرية فى 31 يوليو الجارى

ويستغل سارى الوديه للاطمئنان على جميع الاعبين الدلاء و كذلك الشباب والذى ينوى سارى الاستعانه ببعضهم خلال مباراه انبى

وانتظم اليوم الثنائى المهدى سليمان و خالد الغندور بالتدريبات ويغيب فقط احمد عادل ميسى والذى حصل على الانذار الثالث فى مباراه البنك ويغيب رسميا عن موقعه انبى