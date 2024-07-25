مدافع آلو إيجيبت ينضم لصفوف مالية كفر الزيات

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مسؤلو نادي مالية كفر الزيات بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني، في التعاقد مع أكثر من صفقة خلال الأيام الماضية من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي مالية كفر الزيات في الصعود لدورى المحترفين .

تعاقد فريق مالية كفر الزيات بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني، رسمياً مع عبده هشام لاعب الو ايچيبت والمصري بالسلوم وحرس الحدود السابق لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي في حضور كابتن عبد الناصر محمد المدير الفني ووائل سعيد مدير التعاقدات ومحمد بركة ومحمد الفيومي وكلاء اللاعب، استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب.

تعرف على صفقات مالية كفر الزيات والتي تضم كل من :

ويسعي فريق المالية لتدعيم صفوفه للموسم الجديد حيث ضم محمد زغلي لاعب بني عبيد، ومحمد العربي حارس مرمي دكرنس وطنطا والمصري والجونة وسموحة السابق، ومحمد اسماعيل الصغير لاعب اسوان وسمنود السابق، ومحمد بلحة لاعب الشرقية، ومحمد فايز لاعب الحمام، وحسني عزوز لاعب كهرباء الإسماعيلية، وناصر البوهي لاعب الإنتاج، و ضاضا لاعب دمنهور، وأحمد حربي لاعب بلبيس، وإبراهيم ناجي لاعب المصري، ومحمد جميل لاعب بايونيرز، وعلي الجنايني لاعب بنها، وأحمد إبراهيم لاعب بني عبيد.

ويحاول مجلس إدارة مالية كفر الزيات المنافسة على الصعود لدورى المحترفين في الموسم المقبل في ظل المنافسة الصعبة التي ستكون خلال الموسم المقبل .