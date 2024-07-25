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مصيلحي يستقبل بطلة التايكوندو "آية محمد" قبل مشاركتها في أولمبياد باريس 2024

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ياسر رشاد - القاهرة -  

استقبل "محمد مصيلحي" رئيس نادي الاتحاد السكندري بطلة التايكوندو بنادى الاتحاد السكندرى و منتخب مصر "آية محمد" العائدة مؤخراً من معسكر تدربى بكوريا الجنوبية في إطار الاستعدادات للمشاركة بأولمبياد باريس 2024 وتمنى لها التوفيق حيث تغادر بطلة نادى الاتحاد السكندرى مُجدداً اليوم  إلى باريس لدخول في معسكر مع منتخب مصر حتى موعد إنطلاق الأولمبياد 
بطلة زعيم الثغر تلقى أهتمام كبير من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة "محمد مصيلحى" الذى يعقد على بطلة زعيم الثغر أمال كبيرة في تحقيق ميدالية لمصرنا الحبيبة في هذا المحفل الرياضى العالمى الكبير .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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