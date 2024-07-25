ساينز : تواجد بينوتو مع أودي لم يؤثر على قراري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الاسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي ان تعاقد المسئول السابق عن فريق فيراري ماتيا بينوتو مع فريق أودي الذي سيدخل سباقات الفورميلا وان اعتبارا من موسم 2026 لن يكون مؤثرا على قراره بشأن الفريق الذي سيتعاقد معه في المستقبل .

ويملك كارلوس ساينز عرضا للانتقال الى فريق أودي من شهور بعدما تأكد عدم تواجده مع فريق فيراري اعتبارا من الموسم المقبل بعد نهاية تعاقده وعدم قيام فيراري بتجديد التعاقد والتعاقد مع البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في الوقت الحالي .

وقالت مصادر مقربة من السائق الاسباني كارلوس ساينز انه يريد ان يبقى كل الاحتمالات مفتوحة امامه بعدم التوقيع لاي فريق حتى الان حيث يملك ايضا عرضا من فريق ويليامز وعرضا اخر من فريق ألبين بعد رحيل سائقه أستيبان اوكون .

واضافت المصادر ان عرض ألبين يبدو اكثر جاذبية لكارلوس ساينز بعدما قام فريق ألبين بالاتفاق مع شركة مرسيدس لتطوير محركات سيارته في المواسم القادمة وهو ما يرجح تحسن الفريق كثيرا في السنوات القادمة .

وكان فريق أودي قد اعلن ظهر الخميس انهاء الارتباط بكل من أوليفر هوفمان و اندرياس سيدل مدير الفريق و المدير التنفيذي للفريق على التوالي والتعاقد مع الايطالي ماتيا بينوتو المسئول عن فريق فيراري سابقا .

وقال كارلوس ساينز تعليقا على قرار أودي : اعتقد ان التعاقد مع بينوتو هو قرار ايجابي لاي فريق لانه يملك الخبرة في كيفية بناء فريق على اعلى مستوى في هذه الايام مثلما قام بعمله مع فيراري .

وعن تواصله مع ماتيا بينوتو بعد حصوله على منصبه مع فريق أودي قال ساينز : بالقطع تواصلت مع بينوتو لتهنئته ولاعتقادي انه الرجل المناسب حاليا لفريق اودي لكنه مثله مثل العديد من المسئولين الذين اتواصل معهم يوميا في الوقت الحالي وهذا لم يؤثر في قراري بشأن الفريق الذي سأوقع معه تعاقدا جديدا . حاليا تحدث عمليات تغيير كبيرة في عدد من الفرق ومثلما تفكر الفرق في التعاقد مع سائقين من خلال تحليل ادائهم اقوم بمنح نفسي فرصة كاملة لتحليل مستقبل الفرق واختيار الافضل .