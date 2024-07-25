أولمبياد باريس 2024.. جدول منافسات البعثة المصرية كاملا

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولاعبة و 16 لاعبا احتياطيا وبإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب ولاعبة في 22 لعبة رياضية ويحمل علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 ، الثنائي أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث وسارة سمير بطلة رفع الأثقال

تفتتح دورة الألعاب الأولمبية بباريس غدا الجمعة في التاسعة والنصف مساء

وإليكم مواعيد منافسات اللاعبين المصريين في دورة الألعاب الأولمبية عقب الافتتاح

السبت 27 يوليو:

الساعة 10 صباحا (التجديف) عبد الخالق البنا، فردي M1x رجال

الساعة 11 صباحا (جودو) يسري سامي، دور الـ 64 وزن 60 كجم

الساعة 11 صباحا (السلاح)، في دور الـ64 فردي سيدات المبارزة، ناردين إيهاب، آية شريف، شيرويت جابر، لولوة سليمان.

الساعة 11:25 صباحا (السلاح)، في دور الـ 64 فردي رجال السابر، زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، ياسين فوزي.

السابعة 12 ظهرا (الجمباز) عمر العربي، في منافسات فردي جمباز إيقاعي

الساعة 12 ظهرا ( كرة يد ) مصر والمجر

الساعة 12:30 ظهرا (التجديف) محمد قوطة وأحمد خالد، زوجي التجديف الخفيف

الساعة 1:30 ظهرا (الرماية) هالة الجوهري، في تصفيات 10م مسدس ضغط هواء

الساعة 4:30 عصرا (ملاكمة)، يمنى عياد، في دور الـ32 وزن 54 كجم

الساعة 6 مساء (كرة قدم) مصرو أوزبكستان

الساعة 6 مساء (كرة طائرة) مصر وبولندا

الساعة 6:38 مساء (الملاكمة)، عبد الرحمن عرابي، في دور الـ32 وزن 80 كجم

الأحد 28 يوليو:

الساعة 10:15 صباحا (الرماية)، ريماس خليل ومي مجدي، في تصفيات 10م مسدس قنص

الساعة 10:30 صباحا (السلاح)، دور الـ 64 فردي سيدات الشيش، يارا الشرقاوي وسارة حسني وملك حمزة ونهى هاني

الساعة 10:30 صباحا (الجمباز)، جنى محمود، في منافسات فردي إيقاعي

الساعة 11 صباحا (السلاح)، دور الـ 64 فردي رجال المبارزة، محمد السيد، محمد ياسين، محمود السيد، محمود محسن.

الساعة 12 ظهرا (سباحة)، لجين عبد الله، منافسات 200م حرة في التصفيات.

الساعة 12:15 ظهرا (الرماية)، محمد حمدي، في تصفيات 10م مسدس قنص

الساعة 12:16 ظهرا (ملاكمة)، عمر العوضي، في منافسات دور الـ32 وزن 71 كجم

الساعة 1 ظهرا (تنس)، ميار الشريف، في دور أول فردي السيدات

الساعة 5 مساء (كرة طائرة شاطئية)، دعاء الغباشي ومروة مجدي ضد ثنائي البرازيل، في الجولة الأولى من دور المجموعات

الإثنين 29 يوليو:

الساعة 10 صباحا (السلاح)، ندى حافظ، في دور الـ 64 فردي سيدات السابر

الساعة 10:55 صباحا (السلاح)، دور الـ 64 فردي رجال الشيش، علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد عصام.

الساعة 12 ظهرا (السباحة)، مروان القماش، في تصفيات 800م حرة

الساعة 3 عصرا ( كرة يد ) مصر والدنمارك

الثلاثاء 30 يوليو:

الساعة 10 صباحا (كرة طائرة)، مصر وإيطاليا

الساعة 10 صباحا (الرماية)، ماجي العشماوي، في تصفيات منافسات التراب

الساعة 11 صباحا (جودو)، عبد الرحمن عبد الغني، في دور الـ 64 وزن 81 كجم

الساعة 12 ظهرا (طائرة شاطئية)، دعاء الغباشي ومروة مجدي ضد ثنائي إيطاليا

الساعة 1 ظهرا (القوس والسهم)، يوسف طلبة، في دور الـ 64 فردي

الساعة 1:26 ظهرا (القوس والسهم)، جنى علي، في دور الـ64 فردي

الساعة 2:30 ظهرا (السلاح)، فرق سيدات المبارزة، منتخب مصر

الساعة 4 عصرا (كرة قدم) مصر وإسبانيا

الأربعاء 31 يوليو:

الساعة 10:30 صباحا (الرماية)، إبراهيم كُريم، في تصفيات 50م مسدس × 3 أوضاع

الساعة 2:30 ظهرا (السلاح)، فرق رجال السابر، منتخب مصر

الساعة 8 مساء ( كرة يد ) مصر وفرنسا

الخميس 1 أغسطس:

الساعة 11 صباحا (الشراع)، علي بدوي، منافسات فردي قوارب الليزر

الساعة 12 ظهرا (طائرة شاطئية)، دعاء الغباشي ومروة مجدي ضد ثنائي إسبانيا

الساعة 12 ظهرا (الشراع)، خلود منسي، في منافسات فردي قوارب الليزر

الساعة 12:50 ظهرا (السلاح)، فرق سيدات الشيش - منتخب مصر

الجمعة 2 أغسطس:

الساعة 10 صباحا (الرماية)، عزمي محيلبة وعمر هشام، في تصفيات سكيت رجال

الساعة 10 صباحا (الرماية)، نور عباس، في تصفيات 25م مسدس ضغط

الساعة 10:30 صباحا (القوس والسهم)، يوسف طلبة وجنى علي، زوجي المختلط

الساعة 11:10 صباحا (ألعاب القوى)، مصطفى الجمل، في تصفيات رمي المطرقة

الساعة 1 ظهرا (الجمباز)، ملك حمزة، في تصفيات الترامبولين

الساعة 1:15 ظهرا (ألعاب القوى)، محمد مجدي ومصطفى عمرو، في تصفيات رمي الجلة

الساعة 2 ظهرا (كرة طائرة)، مصر والبرازيل

الساعة 2:30 ظهرا (السلاح)، فرق رجال المبارزة - منتخب مصر

الساعة 10 مساء ( كرة يد ) مصر والنرويج

السبت 3 أغسطس:

الساعة 10 صباحا (الرماية)، أميرة أبو شقة، في تصفيات سكيت

الساعة 12 ظهرا (السباحة)، مروان القماش، في تصفيات 1500م حرة

الأحد 4 أغسطس:

الساعة 10 صباحا (الرماية)، عمر خالد، في تصفيات 25م مسدس ضغط

الساعة 12 ظهرا ( كرة يد ) مصر والأرجنتين

الساعة 12:50 ظهرا (السلاح)، فرق رجال الشيش، منتخب مصر

الإثنين 5 أغسطس:

الساعة 11 صباحا (غطس)، مها عامر، تمهيدي 10م منصة ثابتة

الساعة 3 عصرا (الفروسية)، نائل نصار، في تمهيدي القفز على الحواجز

الساعة 4 عصرا (المصارعة)، مؤمن ربيع، وزن 60 كجم

الساعة 4 عصرا (المصارعة)، عبد اللطيف منيع، وزن 130 كجم

الساعة 8:30 مساء (سباحة توقيعية)، منافسات الفرق، الروتين التقني (هنا هيكل - ملك طوسون - نادين برسوم - سندس أحمد - سلمى مرعي - مريم أحمد يسري - فريدة عبد الباري - أمينة الفقي – نهال سعفان )

الثلاثاء 6 أغسطس:

الساعة 11 صباحا (غطس)، محمد فاروق، تمهيدي 3م سلم متحرك

الساعة 11 صباحا (كانوي وكاياك)، سما فاروق، فيتصفيات فردي 500م كاياك

الساعة 11:20 صباحا (ألعاب القوى)، إيهاب عبد الرحمن ومصطفى عبد الخالق، في تصفيات رمي الرمح

الساعة 12:15 صباحا (ألعاب القوى)، إسراء عويس، في تصفيات الوثب العالي

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، محمد جبر، وزن 97 كجم

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، ندى مدني، وزن 50 كجم

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، محمود عبد الرحمن، وزن 77 كجم

الساعة 8:30 مساء (سباحة توقيعية)، منافسات الفرق، الروتين الحر

الأربعاء 7 أغسطس:

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، محمد كيشو، وزن 67 كجم

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، محمود متولي، وزن 87 كجم

الساعة 4 عصرا (غطس)، مها خالد، تمهيدي 3م سلم متحرك

الخميس 8 أغسطس:

الساعة 10 صباحا (تايكوندو)، أحمد نصار، وزن 68 كجم

الساعة 11 صباحا (الجمباز)، علياء صالح، فردي الإيقاعي

الساعة 12 ظهرا (الخماسي الحديث)، أحمد الجندي ومهند شعبان، منافسات السلاح

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، جمال عبد الناصر، وزن 57 كجم

الساعة 3:30 عصرا (الخماسي الحديث)، ملك إسماعيل وسلمى أيمن، في منافسات السلاح

الساعة 6 مساء (دراجات)، يوسف زكي، في سباق أومنيوم

الجمعة 9 أغسطس:

الساعة 10 صباحا (تايكوندو)، أية شحاتة، وزن 67 كجم

الساعة 10:10 صباحا (تايكوندو)، سيف عيسى، وزن 80 كجم

الساعة 11 صباحا (غطس)، رامز ضياء، تمهيدي 10م منصة ثابتة

الساعة 11 صباحا (الجمباز)، فرق جمباز إيقاعي، منتخب السيدات

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة) عمرو رضا - 74 كجم

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، ضياء جودة، وزن 125 كجم

الساعة 4 عصرا (رفع الأثقال)، كريم أبو كحلة، وزن 89 كجم

الساعة 8:30 مساء (رفع الأثقال)، نعمة سعيد، وزن 71 كجم

الساعة 8:30 مساء (سباحة توقيعية)، هانا هيكل وملك طوسون، زوجي الروتين التقني

السبت 10 أغسطس:

الساعة 12:30 ظهرا (المصارعة)، مصطفى حسين، حرة وزن 97 كجم

الساعة 5 مساء (رفع الأثقال)، سارة سمير، وزن 81 كجم

الساعة 9:30 مساء (رفع الأثقال)، عبد الرحمن السيد، وزن 102 كجم

الأحد 11 أغسطس:

الساعة 12 ظهرا (الدراجات)، إبتسام زايد، سباق أومنيوم

الساعة 12:30 ظهرا (رفع الأثقال)، حليمة عباس، وزن 81 كجم

الساعة 9 مساء ( حفل الختام )