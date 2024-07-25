رسمياً.. دمنهور يضم "معوض" شبين لمدة موسمين

ياسر رشاد - القاهرة - أبرم مسؤلو نادي دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني، الذى ينافس بدورى القسم الثاني ب، رسمياً مع أكثر من صفة خلال الأيام الماضية من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي دمنهور في الصعود لدورى المحترفين .

وتعاقد نادي دمنهور رسمياً مع محمد معوض لاعب جمهورية شبين ومكادي والمصرية للاتصالات والحمام السابق لمدة موسمين بعد دفع المقابل المادي في حضور الاستاذ وليد بديوي رئيس النادي وكابتن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني وميدو حماية الله وكيل اللاعب

تعرف على صفقات فريق دمنهور :

نجحت لجنة الكرة بنادى دمنهور فى التعاقد رسمياً مع محمد سلامة مدافع جمهورية شبين والحمام وبنها السابق لمدة موسمين بعد دفع المقابل المادي في حضور الاستاذ وليد بديوي رئيس النادي وكابتن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني .

كما تعاقد نادي دمنهور مع محمد كامل لاعب بدر وطنطا السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر في حضور ابو سليم وكيل اللاعب، كما تعاقد مع عبدالرحمن جاد لاعب ألو إيچبت السابق، كما تعاقد مع أحمد حسني لاعب نادي طنطا، كما تعاقد مع محمد مسعد وشهرته شيتوس صانع ألعاب بورفؤاد السابق، كما تعاقد فريق دمنهور مع صلاح لالا مدافع تلا وبترول أسيوط السابق في صفقة انتقال حر، ويعد "لالا" مدافع قوي وإضافة كبيرة وقوية لنادي دمنهور ظهر اللاعب بشكل أكثر من رائع نال عليه استحسان المتابعين

وأيضا تعاقد مع كل من : "محمود مقلد لاعب بترول اسيوط وجمهورية شبين السابق لمدة موسمين بعد دفع المقابل المادي في حضور الاستاذ وليد بديوي رئيس النادي، ومحمد حجاج لاعب بيلا وبلقاس سيتي السابق لمدة موسمين بعد دفع المقابل المادي، وشوقي فتحي لاعب بورفؤاد والسكة الحديد وبلدية المحلة السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

على جانب آخر، أكد عبد اللطيف الدوماني أن 10 لاعبين يتواجدوا من القوام الأساسي للفريق من الموسم المنقضي، واشار إلى أنه جاري البحث عن صفقات جديدة تصل إلي 13 لاعب قابلة للزيادة علي حسب احتياجات الفريق في بعض المراكزمن اجل تحقيق هدف وحلم دمنهور وجماهيره بالصعود لدوري المحترفين .

وأضاف أنه لا يغفل عن دور مجلس الإدارة برئاسه وليد بيدوي في دعم الفرق والجهاز الفني وكلي ثقة في اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود واتمني من جماهير نادي دمنهور العاشقة للكيان العودة لدعم وتشجيع الفريق حتي نعود به الي مكانته الطبيعية بين الكبار .