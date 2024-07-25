أولمبياد باريس 2024.. قرعة نارية لمنتخب مصر للجودو في الدور الأول 

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم الخميس؛ قرعة منافسات الجودو والتي اسفرت عن مواجهات نارية للاعبا منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 .

وأسفرت القرعة عن مواجهة يسري سامي المصنف رقم 28 عالميا وصاحب برونزية بطولة العالم للشباب 2023، في مواجهة المنغولي أريونبولد إنختايفان المصنف رقم13 عالميا في منافسات وزن تحت 60 كجم.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة عبد الرحمن عبد الغني المصنف رقم 40 عالميا في مواجهة الفرنسي ألفا عمر ديالو المصنف رقم 26 عالميا وصاحب برونزية بطولة أوروبا 2023، في منافسات وزن تحت 81 كجم.

ومن المقرر أن يواجه يسري سامي المنغولي أريونبولد إنختايفان بعد غد السبت في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت القاهرة بينما يواجه عبدالرحمن عبدالغني الفرنسي ألفا عمر ديالو في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الثلاثاء 30 يوليو.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.