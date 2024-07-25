رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى فرنسا لحضور حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - وصل منذ قليل المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لمطار القاهرة، من أجل الاستعداد للسفر إلى فرنسا، لحضور حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وكان من المفترض أن يسافر رئيس اللجنة الأولمبية صباح اليوم الخميس، ولكنه تأخر عن السفر من أجل الاطمئنان على نجله الذى أجرى عملية جراحية دقيقة فى القدم تحت إشراف الدكتور أشرف محرم .

ويتواجد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في مطار القاهرة مع بعثة الجمباز والسباحة، وذلك بعد انتهاء أزمة التأشيرات.

وتواجد معتز عاشور عضو اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد تنس الطاولة، وايهاب أمين رئيس الاتحاد الجمباز بجانب كل من ملك حمزة لاعبه الجمباز، ولوجين عبد الله لاعبة السباحة.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.