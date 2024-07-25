ميكالي : تعادلنا مع الدومينيكان لا يعني خروجنا .. ولاعبونا مازال لديهم الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - بعد التعادل المخيب للآمال

الخميس 25/يوليو/2024 - 04:40 م 7/25/2024 4:40:57 PM

قال البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي لكرة القدم ان تعادلنا مع الدومينيكان في بداية المشوار الاوليمبي لا يعني خروجنا من المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في فرنسا .



وتابع قائلا : حقا صادفنا سوء حظ كبير في مباراة الدومينيكان رغم أننا لم نقدم أدائنا المعهود ولكن أنا أثق في اللاعبين لأنهم لايزال يمتلكون الأفضل من ذلك بكثير ربما تأثروا سلبيا بالأجواء المضغوطة لكنهم في الوقت نفسه لديهم من الإمكانات والقدرات ما يؤهلهم لتصحيح الأوضاع وتدارك الفرصة .. المنافسة لا تزال في الملعب ومثل هذه المناسبات الكبري تتسم بحمي البداية .



ويضيف ميكالي : الدومينيكان ليس منافسا سهلا كما يردد البعض فهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية ولاعبونا غاب عنهم التوفيق في اكثر من ٤ فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا .

واشار ميكالي انه واللاعبين سيقاتلون من اجل الدفاع عن الأحلام الأولمبية ولا يزال أمامنا جولتين ونحن لم نخسر الجولة الأولي ، واطالب جماهير مصر باستمرار الدعم والتشجيع والقادم سيكون افضل