مدرب برشلونة يحسم موقفه من تجديد تعاقد روبرتو

كشف الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن موقفه من تجديد تعاقد لاعبه سيرجي روبرتو.

ويمر نادي برشلونة بضائقة مالية خلال الفترة الحالية، مما يجبره على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الرواتب وتجديد العقود، وقد يفضل المدرب الجديد الاعتماد على لاعبين أصغر سنًا.

وقال هانسي فليك خلال تصريحات صحفية بخصوص تجديد تعاقد سيرجي روبرتو: “إنه ليس لاعبًا في برشلونة، كما هو الحال الآن”.

وأشارت عدة تقارير إلى أنه متوقع عدم توقيع سيرجي روبرتو عقدًا جديدًا مع برشلونة بعد وصول فليك ويستكشف بالفعل خيارات أخرى.

ويحتاج برشلونة التخلص من أحد نجومه الكبار، خلال الصيف الجاري، من أجل تمويل صفقاته الجديدة، في ظل أزمته المالية التي تستوجب التوافق مع شروط اللعب المالي النظيف.

ويستعد البارسا حاليا لانطلاق الموسم المقبل، تحت قيادة مدربه الجديد، الألماني هانز فليك.