ميدو يتلقى عرضًا للعودة للملاعب بعد الكشف عن رغبته

كشف محمد خطاب، مدير التعاقدات بنادي القناة، عن تقديم عرض لأحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بعد تصريحه برغبته في العودة للملاعب.

أكد خطاب في تصريحات صحفية أن ميدو يمثل اسمًا كبيرًا وقويًا، وأن انضمامه لأي فريق سيكون له تأثير كبير فنيًا ومعنويًا.

وأشار إلى أنهم تقدموا بعرض لـ ميدو من أجل الحصول على خدماته والانضمام إلى صفوف الفريق الالتحاق بفريق القناة وينتظرون جلسة لدراسة خطته.

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وأوضح خطاب أن رغبة ميدو في العودة دفعتهم للاهتمام بتعاقده، مشيدًا بمهاراته وقدرته الهجومية.

أشار إلى أنهم يسعون لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين ذوي خبرة، مع التركيز على مصلحة النادي كأولوية.

وختم حديثه بالإشارة إلى خطط التعاقد مع 12 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تم التعاقد بالفعل مع 5 لاعبين، وبقي 7 لاعبين آخرين في الخطة، مع التركيز على لاعبين من الدوري الممتاز والمحترفين.

وكان ميدو قد أعلن عن نيته العودة من الإعتزال خلال الموسم المقبل وأنه يتدرب حاليًا لإستعادة لياقته البدنية.