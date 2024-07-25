موعد انتهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

كشف مسئوولو نادي الزمالك عن موعد انتهاء أزمة مستحقات لاعبي الفريق الكروي الأول المتأخرة، بعد الشكوى الأخيرة، قبل مباراة بيراميدز.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز مساء غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة المؤجلة من مسابقة دوري نايل.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء، أنه سيتم صرف دفعة من مستحقات اللاعبين يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بهذا الملف.

وشدد مسئولو الزمالك على أن اللاعبين حصلوا على وعد من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح مسئولو القلعة البيضاء، أن النادي يضع الأولوية لصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل زيادة تركيزهم خلال الفترة المقبلة، ولضمان استمرارهم ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وستقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الجمعة الموافق 26 يوليو على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 68،

فيما يتواجد فريق الزمالك في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة.