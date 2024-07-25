نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الألماني أنطونيو رودريجر مدافع ريال مدريد حسم موقفه من الرحيل عن الفريق إلى الدوري السعودي.

وكان أنطونيو روديجر محط أنظار لنادي اتحاد جدة السعودي، الذي سبق وتعاقد مع كريم بنزيما بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وأشارت التقارير أن نادي اتحاد جدة مستعد لتقديم راتب يبلغ قيمته حوالي 12 إلى 13 مليون يورو لكل موسم.

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزو رومانو، على الرغم من التقارير التي تتحدث عن عرض ضخم من الاتحاد السعودي، فإن روديجر لا يفكر حتى في مغادرة ريال مدريد هذا الصيف.

وتابع أن روديجر يفكر في مشروع ريال مدريد ولا توجد لديه خطة للانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم .

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة “أكس”، أن الشعور متبادل حيث يعتبر ريال مدريد أن روديجر لا يمكن المساس به.