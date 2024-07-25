ميكالي بعد مواجهة الدومينكيان: لم نخرج وسنقاتل في المباريات المقبلة

أكد روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه، مؤكدا أن التعادل مع الدومينيكان لا يعني نهاية مشوار الفريق في الأولمبياد.

وأرجع أن سبب التعادل يعودإلى سوء الحظ والضغط على اللاعبين، وشدد على أنهم قادرون على تقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة.

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وصف ميكالي مباراة الدومينيكان بأنها صعبة، مشيدا بمستوى منافسهم مشيرا أن اللاعبين أضاعوا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم المباراة مؤكدا أن المنتخب سيقاتل من أجل تحقيق حلم التأهل إلى الأدوار المتقدمة.

ناشد ميكالي جماهير الكرة المصرية بمواصلة دعم وتشجيع المنتخب الأولمبي، مؤكدا أن اللاعبين بحاجة إلى هذا الدعم المعنوي الكبير أن الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

شدد ميكالي على أن هدف المنتخب الأولمبي هو تحقيق أفضل النتائج في الأولمبياد، مؤكدا أن الفريق سيعمل جاهدا للتقدم في البطولة مشددا على نسيان مباراة الدومينيكان والتركيز على المباريات المقبلة.