حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة الزمالك ضد بيراميدز، المقبلة في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الجمعة الموافق 26 يوليو على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وحقق الزمالك الفوز على نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد.

وتلقى بيراميدز الهزيمة أمام نظيره النادي الاهلي، بنتيجة هدف دون رد، يوم الاثنين الماضي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.

وحددت لجنة الحكام محمد عادل لإدارة المباراة ويعاونه سامي هلهل مساعد أول وشريف عبد الله مساعد ثان ومحمود الدسوقي حكم رابع وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود بسيوني ويعاونه سمير جمال.