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مهلة 5 أيام.. مصدر يكشف مصير أوجستي بوش مع الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-رمضان حسن:

كشف مصدر لـ"الخليج 365"، مصير الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بعد سفره إلى بلاده.

وقال المصدر: "أوجستي بوش في إجازة بإسبانيا الآن، ويوجد بند في عقده ينص على أنه إذا لم يبلغ النادي بالعودة قبل يوم 30 يوليو الحالي، يصبح العقد لاغيا".

وأضاف: "وفي هذه الحالة سيدفع أوجستي الشرط الجزائي، لكن حتى الآن لم يقرر موقفه النهائي، كما أنه كان يمتلك عدة عروض، آخرها من المنتخب السعودي، لكنه رفض".

وأتم المصدر تصريحاته: "الأهلي من جهته بدأ في وضع الأسماء لاختيار الأفضل، تحسبا لعدم عودة أوجستي بوش".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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