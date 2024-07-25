"احنا جاهزين لباريس".. لاعبو منتخب مصر لكرة اليد يوجهون رسالة إلى الجماهير قبل مواجهة المجر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه لاعبو منتخب مصر لكرة اليد رسالة، إلى الجماهير المصرية، قبل انطلاق مشاركة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد، فيديو للاعبي المنتخب، يؤكدون خلاله على جاهزيتهم للأولمبياد، من خلال عبارة "احنا جاهزين لباريس".

وظهر في الفيديو العديد من اللاعبين، أبرزهم على زين قائلا: "أحنا دايماً جاهزين، وواصل زميله سيف الدرع أي تحدي أحنا قده".

وأضاف أحمد عادل: "هنقدر نحقق حلمنا، وأجاب عليه الثنائي إبراهيم المصري وكريم هنداوي، حلم كل المصريين، حلم الميدالية".

ويستهل منتخب مصر لكرة اليد مشواره في أولمبياد باريس 2024، يوم السبت المقبل بمواجهة منتخب المجر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس 2024 رفقة كلا من، "الدنمارك، فرنسا، المجر، النرويج والأرجنتين".

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