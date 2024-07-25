شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية "العريس" يظهر في مران الأهلي قبل مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

ظهر مروان عطية لاعب وسط الأهلي في مران الفريق اليوم ،الخميس، بعدما احتفل بحفل زفافه أمس ، الأربعاء، حيث تواجد اللاعب في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش.

واختتم فريق الأهلي استعداداته لمباراة المصري التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة، قبل تنفيذها ‏في الملعب.‏

ثم أدى اللاعبون فقرات بدنية ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما اكتفى أحمد ‏عبد القادر بمواصلة برنامج التأهيل الذي يخضع له.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة ‏للدوري الممتاز.

كان الفريق قد حقق فوزًا مهمًّا في المباراة السابقة على حساب بيراميدز بهدف دون مقابل عن طريق وسام أبو علي.