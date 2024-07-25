اخبار الرياضه

مروان عطية "العريس" يظهر في مران الأهلي قبل مباراة المصري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية "العريس" يظهر في مران الأهلي قبل مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

الخميس، 25 يوليو 2024 06:08 م

ظهر مروان عطية لاعب وسط الأهلي في مران الفريق اليوم ،الخميس، بعدما احتفل بحفل زفافه أمس ، الأربعاء، حيث تواجد اللاعب في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش.

واختتم فريق الأهلي استعداداته لمباراة المصري التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة، قبل تنفيذها ‏في الملعب.‏
ثم أدى اللاعبون فقرات بدنية ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما اكتفى أحمد ‏عبد القادر بمواصلة برنامج التأهيل الذي يخضع له.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة ‏للدوري الممتاز.

كان الفريق قد حقق فوزًا مهمًّا في المباراة السابقة على حساب بيراميدز بهدف دون مقابل عن طريق وسام أبو علي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements