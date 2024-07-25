شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لحمزة المثلوثى: نتمنى عيد ميلاد سعيد للمخلص والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد التونسي حمزة المثلوثى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم،حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" نتمنى عيد ميلاد سعيد للمخلص، حمزة المثلوثي وديما بخير وسعادة يا حمزة".

يحتفل التونسى حمزة المثلوثى، نجم الزمالك اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ "32" فهو من مواليد 25 يوليو 1992.



اللاعب حمزة المثلوثى

الزمالك تعاقد مع حمزة المثلوثي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادى الصفاقسي التونسي،ليكون بديلا للتونسى حمدى النقاز الذى رحل عن القلعة البيضاء.

يلعب حمزة المثلوثي في أكثر من مركز مع الفريق الأبيض، سواء في مركز الظهير الأيمن أو قلب الدفاع، ويجيد اللعب في جميع المراكز التي يلعب بها، بل ونجح في تقديم مستوى تنافسي رائع جعل الجميع يشيدون بمستواه.



المثلوثي كان رجل الحسم عندما احتاجه الزمالك سواء دفاعيًا أو هجوميًا ونجح في قيادة الفارس الأبيض للتتويج أربعة ألقاب هي الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرة والكونفدرالية مرة.

وتشبه جماهير الصفاقسى المثلوثى بالتونسى على معلول، ظهير الفريق السابق والمنتقل لنادى الأهلى، لكن فى الجبهة اليمنى خصوصا أنه يمتلك نفس القدرات التى يملكها معلول بإجادة اللعب فى أكثر من مركز سواء الظهير الأيمن أو الجناح المهاجم.

شارك حمزة المثلوثى مع الصفاقسى بشكل عام فى 99 مباراة منذ موسم 2017 أحرز 7 أهداف وصنع 15 هدفا، كما لعب مع نادى البنرزتى قبل انتقاله للصفاقسى فى 128 مباراة أحرز 3 أهداف وصنع 5.

لعب حمزة المثلوثى مع الصفاقسى 14 مباراة فى الدورى التونسى، أحرز هدفين وصنع 3 كما شارك فى مباراتين فقط بالكونفيدرالية، أما مع المنتخب التونسى شارك المثلوثى فى 36 مباراة دولية، وكانت بدايته الدولية فى 15 مارس 2014.