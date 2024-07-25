الامارات | مجلس دبي الرياضي يعدد إنجازات مطر الطائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكر مجلس دبي الرياضي، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي السابق، مطر الطاير على الخدمات التي قدمها للرياضة خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

وسرد مجلس دبي، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من أبرز الأعمال والنجاحات التي تحققت خلال تولي "الطاير" منصبه في المجلس والبصمات الراسخة التي حققها في القطاع الرياضي في دولة الامارات عموما ودبي خصوصا.

‎وقال مجلس دبي: "تولى مطر الطاير مناصب رياضية عديدة أهمها نائب رئيس مجلس دبي الرياضي منذ تأسيس المجلس في نوفمبر 2005 وحتى يوليو 2024، وكذلك رئيس مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" منذ تأسيس الجائزة في العام 2008، حرص على تمكين أبناء الوطن من خلال مبادرات عديدة أطلقها مجلس دبي الرياضي وفي مقدمتها "برنامج حمدان بن محمد لإعداد القيادات الرياضية"، وبرامج تأهيل الكوادر التدريبية والإدارية الوطنية واللاعبين الموهوبين.

‎كما حرص دائما على تطبيق معايير الحوكمة في القطاع الرياضي، وكذلك استقطاب بطولات عالمية وتعزيز التعاون مع الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين، والتقى رؤساء اتحادات دولية وتوج الفائزين بالبطولات العالمية ونجوم كرة القدم العالمية المشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي والفائزين بجائزة دبي غلوب سوكر، وغيرها الكثير من الإنجازات