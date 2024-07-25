أتلتيكو مدريد يحدد سعر بيع جواو فيليكس

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أنتهاء اعارته الى نادي برشلونة بنهاية الموسم الماضي حدد نادي اتلتيكو مدريد سعر بيع مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس الذي يرغب ناديا برشلونة و استون فيلا الأنجليزي في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان جواو فيليكس قد أبدى رغبته في الانتقال بشكل نهائي الى نادي برشلونة في ظل عدم رغبة اتلتيكو مدريد في اعارته من جديد ورغم وصول عرض من نادي بنفيكا البرتغالي لشراء جواو فيليكس الا ان العرض تم رفضه من جانب نادي اتلتيكو مدريد بسبب ضعفه المادي .

ومع تحديد يوم 26 يوليو موعدا لعودته الى التدريبات مع نادي اتلتيكو مدريد الا انه لا الاعب ولا نادي اتلتيكو مدريد ولا حتى المدير الفني دييجو سيميوني يرغب في عودته من جديد الى اتلتيكو مدريد وبالتالي فأن اتلتيكو يرغب بيعه قبل هذا التاريخ .

صحيفة الماركا الاسبانية اكدت ان أتلتيكو مدريد حدد مبلغ 60 مليون يورو مقابلا لبيع جواو فيليكس لاي نادي يرغب في شرائه في ظل رغبة اتلتيكو مدريد في الحصول على مقابل مادي كبير يقوم من خلاله بتمويل صفقاته في الانتقالات الصيفية الحالية الا ان رغبة اتلتيكو مدريد ستبعد برشلونة عن الصفقة بشكل نهائي نظرا لرغبة برشلونة في انهاء صفقة جواو فيليكس على سبيل الاعارة فقط وهو ما يجعل استون فيلا فقط في صدارة السباق لضم جواو فيليكس حيث يعد استون فيلا هو النادي الوحيد الذي يستطيع الاستجابة لشروط اتلتيكو مدريد الا ان السؤال المطروح داخل النادي الانجليزي : هل مستوى جواو فيليكس في الفترة الاخيرة يوازي القيمة المطلوبة في الصفقة ؟ وفي حالة الاجابة بنعم فستتقدم الادارة على الفور بطلب نهائي الى اتلتيكو مدريد لضم النجم البرتغالي .