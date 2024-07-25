محمد عادل حكمًا لمواجهة الزمالك وبيراميدز بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم ادارة مواجهه الزمالك وبيراميدز المرتقبة والمقرر اقامتها مساء غد الجمعه على ملعب ستاد القاهره الدولي لحساب مواجهات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدير محمد عادل اللقاء حكماً للساحة معاونه الثنائي سامي هلهل وشريف عبد الله مع تواجد محمود الدسوقي حكما رابعا ،ومحمود بسيوني على تقنية الفيديو.

ويستضيف استاد القاهرة غدا الجمعة مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الزمالك وبيراميدز ضمن الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفًا وتلقت شباكه 27.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول الدوري المصري برصيد 68 نقطة في الصدارة بعدما لعب 29 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر ثلاث مباريات، وسجل 51 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا