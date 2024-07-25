الأزمات تهدد موسم النصر.. موقف رونالدو

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس إبراهيم الميهدب، رئيس نادي النصر السعودي، تقديم استقالته من منصبه خلال الساعات القادمة إلى وزارة الشباب والرياضة في المملكة العربية السعودية.

حيث أبلغت لجنة الاستقطاب إدارة نادي النصر في الأيام الماضية بنفاذ الميزانية الخاصة بتعاقدات النادي الصيفية، وهو ما تسبب في تعطيل تحرك النادي بالتعاقد مع صفقات أجنبية جديدة هذا الصيف.

وأشارت وسائل الإعلام السعودية إلى أن الرئيس إبراهيم الميهدب أبلغ المسؤولين بطلبات نادي النصر في الفترة الصيفية الحالية.

وأضافت التقارير، أنه في حالة موافقة المسؤولين في السعودية على طلبات نادي النصر سوف تستمر الإدارة في عملها، أما في حالة رفض الطلبات سيتم تقديم الرئيس لاستقالته.

ويواجه النصر صعوبة كبيرة في دعم الصفقات الجديدة خلال الفترة الصيفية، وهو ما دفع النادي للتراجع عن التعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون بالإضافة إلى صفقة موسى ديابي.

وكتب الإعلامي علي العنزي عبر حسابه بمنصة "إكس": عدم وجود الدعم والاهتمام بالنصر، سيكون تباعته صعبة ومن الممكن خلالها رحيل النجوم وتقديم الإدارة استقالتها”.