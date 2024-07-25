مراكز متقدمة لسبورتنج ببطولة الغطس ببلغاريا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح لاعبو نادى سبورتنج فى تحقيق نتائج مميزة خلال مشاركتهم في بطولة ڤارنا الدولية للغطس والتى أقيمت في بلغاريا في الفترة من ١٨ حتى ٢١ يوليو ٢٠٢٤ وحصد الفريق عدد ( ١٣ ) ميدالية (٦ ذهبية - ٢ فضية - ٥ برونزية) .

وجاءت النتائج على النحو التالى:

- حصل اللاعب حمزه أحمد أبو الخير على المركز الأول على السلم الثابت والسلم المتحرك (٣ متر)، وكما حصل على المركز الثانى على السلم المتحرك (١ متر) وذلك كأفضل لاعب فى مرحلة تحت ١٥ سنة ناشئين .

- حصلت اللاعبة ليلى أسامة أحمد على المركز الثالث علي السلم المتحرك (٣ متر) وذلك فى مرحلة تحت ١٥ سنة ناشئات .

- حصلت اللاعبة رودينا أحمد الصباحى على المركز الثالث على السلم الثابت مرحلة تحت ١٥ سنة ناشئات .

- حصلت اللاعبة ليلى أحمد الجندى على المركز الأول على السلم الثابت والسلم المتحرك ( ١ متر) والسلم المتحرك (٣ متر) وذلك كأفضل لاعبة فى مرحلة البراعم تحت ١١ سنوات .

- حصل اللاعب آمن محمد سالم على المركز الثالث على السلم الثابت والسلم المتحرك (١ متر ) والسلم المتحرك (٣متر) فى مرحلة البراعم تحت ١١ سنة .

- حصلت اللاعبة فاتيما محمد جودة على المركز الأول على السلم المتحرك (٣ متر) وعلى المركز الثانى على السلم المتحرك (١ متر) وذلك كأفضل لاعبة فى مرحلة البراعم تحت ٨ سنوات .

يتكون الجهاز الفني من

كابتن عصام محمد إبراهيم المدير الفني وكابتن ريهام عادل الوكيل المدرب العام وكابتن أدهم مجدي مدرب