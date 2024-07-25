مانشستر يونايتد يقترب من صفقة تبادلية مع انتر ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد اقترب من عقد صفقة تبادلية مع نادي انتر ميلان الإيطالي بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، ينتقل بموجبها أرون واين بيساكا إلى الانتر مقابل انتقال الظهير الهولندي الدولي دينزيل دامفريس إلى قلعة أولد ترافورد.

وكان أرون واين بيساكا قد أعلن قبل عدة أيام رفضه الانتقال إلى ويستهام يونايتد رغم اتفاق نادي مانشيستر يونايتد على كل التفاصيل مع ويستهام إلا أن تقارير ظهرت في الإعلام الإنجليزي تؤكد رغبة بيساكا في الانتقال إلى انترميلان سواء خلال فترة الانتقالات الحالية أو الانتقال كلاعب حر بنهاية تعاقده في نهاية الموسم المقبل وهو ما جعل انظار نادي مانشستر يونايتد تنقل إلى الظهير الهولندي دامفريس.

وقالت صحيفة الديلي ميل أن مانشستر يونايتد عرض على إنتر ميلان انتقال أرون واين بيساكا إلى جانب مبلغ مالي مقابل الحصول على الظهير الهولندي ولم يتحدد المقابل المادي حتى الأن لرغبة إدارة الإنتر في الاحتفاظ بدامفريس إلا أن الديلي ميل رجحت اتمام الصفقة لوجود رغبة من دامفريس في الانتقال إلى مانشستر يونايتد بعد الاتصالات التي تمت مع المدير الفني الهولندي ايريك تين هاج.

يذكر أن إدارة مانشستر يونايتد حددت مجموعة من اللاعبين الذين سيكون بمقدورهم الرحيل عن قلعة اولد ترافورد خلال الصيف الحالي للحصول على مقابل مادي يمكن إدارة اليونايتد من إجراء مجموعة من الصفقات والتي بدأت بالفعل بالتعاقد مع الجناح الهولندي جوشوا زيركيزي والمدافع الفرنسي ليني يورو.