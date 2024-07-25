أحمد حكم يطلب الرحيل عن سموحة

ياسر رشاد - القاهرة -

قرر "احمد حكم" مدافع الفربق الكروي الأول بنادي سموحه الرحيل عن صفوف الفريق عقب 4 مواسم قضاها داخل القلعة الزرقاء .. وعقد اللاعب جلسة خاصة مع "أحمد سامى" المدير الفنى للفريق الكروي .. وطلب صراحة الرغبة فى الرحيل وأنه ليس لديه جديد ليقدمه لسموحه وانه بالفعل يمتلك ثلاثة عروض داخلية وخارجية

وبالفعل حزم اللاعب أغراضه ورحل عن سموحه فى انتظار تقديم عرض مناسب للإدارة للموافقة على الرحيل

وكان اللاعب قد عرض الخروج على سبيل الإعارة بدون مقابل لتعويضه ماليا ولكن طلبه قوبل بالرفض من.جانب الادارة ، ومن المنتظر الإعلان الرسمى لرحيل اللاعب عن سموحه عقب الموافقه على احد العروض المقدمة

من جهة أخرى يعود الفريق للتدريبات الجماعية غدا الخميس عقب الراحه السلبية التى منحها "احمد سامى" للاعبين 48 ساعه وذلك عقب الهزيمة القاسية من مودرن سبورت بثلاثية نظيفة