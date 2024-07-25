بعد ساعات من زفافه .. مروان عطية يظهر في مران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مران الفريق الاول لكره القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم الخميس مشاركه مروان عطية لاعب وسط الفريق الأحمر بعد ساعات قليلة قليله من زفافه الذي اقيم مساء الامس بإحدى فنادق القاهرة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر استعداداته لمباراة المصري التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة، قبل تنفيذها ‏في الملعب.‏

ثم أدى اللاعبون فقرات بدنية ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما اكتفى أحمد ‏عبد القادر بمواصلة برنامج التأهيل الذي يخضع له.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة ‏للدوري الممتاز.

كان الفريق قد حقق فوزًا مهمًّا في المباراة السابقة على حساب بيراميدز بهدف دون مقابل عن طريق وسام أبو علي.