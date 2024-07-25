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القادسية الكويتي البروفة الأخيرة لسموحة قبل موقعة المصرى

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الكروى الاول بنادى سموحه تحت قياده مديره الفنى "احمد سامى" مباراة ودية أمام القادسية الكويتى غدا الجمعه السابعه مساء على ملاعب النادى بسموحه

ويستعد الفريق لمباراه المصرى المقرر لها اول اغسطس المقبل على استاد الجيش المصرى ببرج العرب
ويشتغل احمد سامى الوديه امام القادسيه لمنح الاعبين الفرصه الاخيره قبل تقديم التقرير الفنى لمجلس الاداره عقب مباراه المصرى

ومن المنتظر ان يعقد احمد سامى جلسه مع مجلس الاداره لتقديم تقريره الفنى واحتياجاته للموسم الجديد والمراكز المراد تدعيمها فى التدعيمات الصيفيه

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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