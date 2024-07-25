الاهلي يختتم استعداداته لملاقاة المصري بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم استعداداته لمباراة المصري التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة، قبل تنفيذها ‏في الملعب.‏

ثم أدى اللاعبون فقرات بدنية ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما اكتفى أحمد ‏عبد القادر بمواصلة برنامج التأهيل الذي يخضع له.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة ‏للدوري الممتاز.

كان الفريق قد حقق فوزًا مهمًّا في المباراة السابقة على حساب بيراميدز بهدف دون مقابل عن طريق وسام أبو علي.