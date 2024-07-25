مركز شباب أبوتلات يشارك في احتفالية العيد القومي للإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - شارك مركز شباب أبوتلات في احتفالية العيد القومي للإسكندرية في إطار توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

بالمشاركة في كافة الفعاليات القومية والوطنية بالمحافظة وتمثيل وزاره الشباب والرياضة التمثيل المشرف واللائق.

فاعليات احتفالات العيد القومي الـ٧٢ لمحافظة الإسكندرية التي تنفذها محافظه الإسكندرية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضة بالإسكندرية

حيث شارك مركز شباب ابوتلات التابع لفرع شباب العجمي برئاسة خالد حسن أبو غربيه رئيس مجلس الإدارة و محمد مصطفى الطلخاوى المدير التنفيذي للمركز في احتفاليه العيد القومي للإسكندرية الثاني والسبعون..

تضمنت الاحتفالية فاعليات متعددة بدءت من أمام فندق المحروسة بعرض فني لطلائع مركز شباب الشلالات ومهرجان دراجات ناريه، وعند كوبري استانلي عرض فني لطلائع مركز شباب الحرية

وتم إعطاء شاره البدء لمهرجان للدراجات الهوائية من نفق سبورتنج حتي السلسلة أمام مكتبه الإسكندرية وعند نقطه النهاية استقبل المهرجان طلائع مركز شباب سموحه بزيهم الفرعوني

واستمرت الفاعليات حتي وصلت الي عرض فني لطلائع مركز شباب سموحه أمام محكمه الإسكندرية وصولا الي مركز الكشافة البحرية

وانتهي الاحتفال عند النادي الرياضي البحري داخل شاطئ سيد درويش بعرض فني لفريق ذوي القدرات والهمم بمركز شباب النصر، بمشاركة ما يقرب من ٥ الاف مشارك من كافه الأعمار .

وفى تصريح خاص قالت الدكتورة صفاء الشريف شارك في الاحتفالات ٥٠٠ دراجه هوائية و ٢٥ دراجه ناريه

وتوجهت سيادتها بالشكر للسادة رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب ومديري المراكز والعاملين بها ومجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية كافه و الساده مديري تنفيذ الهيئات الشبابية والرياضية والسادة قيادات مديريه الشباب والرياضة والساده الزملاء بالمديرية والمجموعات الرياضية.

تتألق عروس البحر الأبيض المتوسط كعادتها و تتباهى فوق سماء بحرها وتفخر بأبنائها وتاريخها الطويل في الثقافه والفنون.