شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية ينشر صورة من حفل زفافه ..شاهد كيف علّق عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

نشر مروان عطية لاعب وسط الأهلي صورة من حفل زفاه أمس ، الأربعاء، رفقة زوجته وكتب على الصورة : عش الحب وعد والوعد دين والدين لا يوفيه الا الرجال.



مروان عطية لاعب الاهلي

ورغم احتفال مروان عطية بزفافه أمس إلا أنه حرص على الظهور في مران الفريق اليوم ،الخميس، استعداداً لخوض مباراة المصري التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة، قبل تنفيذها ‏في الملعب.‏

ثم أدى اللاعبون فقرات بدنية ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما اكتفى أحمد ‏عبد القادر بمواصلة برنامج التأهيل الذي يخضع له.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة ‏للدوري الممتاز.

كان الفريق قد حقق فوزًا مهمًّا في المباراة السابقة على حساب بيراميدز بهدف دون مقابل عن طريق وسام أبو علي.