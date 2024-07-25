شكرا لقرائتكم خبر عن "برنيطة" سمير عثمان تخطف الأضواء قبل انطلاق مباراة أساطير الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

خطف سمير عثمان الذي يدير لقاء أساطير الأهلى والزمالك مع منتخب الأندية المصرية، الأضواء بعد النزول لملعب المباراة ببرنيطة، الأمر الذي جعل قدامي اللاعبين يحتفلون به في مهرجان العلمين.

يضم منتخب أساطير الأهلى والزمالك العديد من النجوم الكبار مثل: حازم إمام، وأحمد حسن وعماد متعب، أحمد حسام ميدو، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، جمال حمزة، هشام حنفي، خالد الغندور، حسنى عبد ربه، عبد الستار صبري، عبد الظاهر السقا، عمرو الدسوقي، يوسف حمدي، محمد صبحي، محمد صلاح أبو جريشة، تامر صقر، حسام حسن، عمرو الحلوانى.

تُعد هذه المباراة فرصة رائعة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة نجومهم المفضلين يتنافسون معًا فى أجواء رياضية مميزة.